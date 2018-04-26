Yerli helikopter ATAK’tan muhteşem gösteri

Antalya’da Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da gösteri gerçekleştiren yerli ATAK helikopteri muhteşem gösterisiyle izleyenleri etkiledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri ve paydaşların katılımıyla Antalya Uluslararası Havalimanı’nda başlayan Eurasia Airshow, çeşitli ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerin gösterileriyle devam ediyor. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterilerinin yer aldığı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterileriyle son bulacak.

Halka açık fuar öncesi havalimanında yer alan uçak ve helikopterler de kısa gösteriler sundu. Özellikle Türkiye’nin yerli üretimi ATAK helikopteri, izleyenleri mest etti. Havada asılı kalabilen taarruz helikopteri, hem alçak irtifada hem de yüksek irtifada, seri ve süratli manevralarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar o anları da cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

ATAK’ın ardından ise Ukrayna yapımı Antonov An-178 modeli askeri jet nakliye uçağı da kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Ani kalkış özelliği bulunan uçak havalandıktan sonra Antalya semalarında uzun süre tur attı.