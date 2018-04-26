GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:43

Yerli helikopter ATAK’tan muhteşem gösteri

Antalya’da Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da gösteri gerçekleştiren yerli ATAK helikopteri muhteşem gösterisiyle izleyenleri etkiledi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde çok sayıda yerli ve yabancı havacılık...

Yerli helikopter ATAK'tan muhteşem gösteri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’da Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da gösteri gerçekleştiren yerli ATAK helikopteri muhteşem gösterisiyle izleyenleri etkiledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri ve paydaşların katılımıyla Antalya Uluslararası Havalimanı’nda başlayan Eurasia Airshow, çeşitli ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerin gösterileriyle devam ediyor. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterilerinin yer aldığı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterileriyle son bulacak.

Halka açık fuar öncesi havalimanında yer alan uçak ve helikopterler de kısa gösteriler sundu. Özellikle Türkiye’nin yerli üretimi ATAK helikopteri, izleyenleri mest etti. Havada asılı kalabilen taarruz helikopteri, hem alçak irtifada hem de yüksek irtifada, seri ve süratli manevralarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar o anları da cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

ATAK’ın ardından ise Ukrayna yapımı Antonov An-178 modeli askeri jet nakliye uçağı da kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Ani kalkış özelliği bulunan uçak havalandıktan sonra Antalya semalarında uzun süre tur attı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku