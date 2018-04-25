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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:45

Yeşil Cami yıkım tehlikesiyle karşı karşıya

Adana’da sarmaşıklarla kaplı minaresi ve botanik bahçesini andıran avlusuyla dikkat çeken Köprüköy Camii, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yıkım tehdidi altında. Yıllardır ’Yeşil Cami’ olarak adlandırılan caminin bakımıyla ilgilenen...

Yeşil Cami yıkım tehlikesiyle karşı karşıya
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Adana’da sarmaşıklarla kaplı minaresi ve botanik bahçesini andıran avlusuyla dikkat çeken Köprüköy Camii, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yıkım tehdidi altında. Yıllardır ’Yeşil Cami’ olarak adlandırılan caminin bakımıyla ilgilenen ve korunmasını isteyen cami cemaati, yeni bir caminin bu hale gelmesinin 30 sene süreceğini söyledi.

Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi’nde 1930 yılında Bosnalı Salih Efendi tarafından yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, cami cemaati tarafından yıllar içerisinde sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı.

Bünyesinde ’Sakal-ı Şerif’ de bulunduran Köprüköy Camii, görsel güzellikleri nedeniyle namaz dışında da ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler ve minareyi kaplayan sarmaşıklar, ’Yeşil Cami’nin yurt içinden ve yurt dışından da ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor.

Cami cemaatinden Cumali Liba, yıllar önce kurdukları Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üzerinden ayrıca vatandaşlara makbuz karşılığı çiçek satarak camiye katkıda bulunduklarını söyledi.

Türkiye’nin pek çok yerini gezdiğini ancak böyle güzellikte bir cami görmediğini söyleyen Liba, “Yerler çimen, güllerimiz var. Caminin etrafı sarmaşık, asma ağaçlarımız var. Gelin duvağı dediğimiz çiçeklerimiz var. Mevsimi geldiğinde biçiyoruz, yeniden sürgün yapıyor. Cuma günleri dolup taşıyoruz. Çok yerlerden ziyaretçilerimiz geliyor. Yugoslavya’dan gelenler oldu, röportaj verdik. Banklarımız, sandalyelerimiz, havuzumuz var. Kitaplığımızda da istediğiniz kitabı bulabilirsiniz” diye konuştu.

“Caminin bu hale gelmesi 30 seneyi alır”

Liba, mahalleye uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi nedeniyle tedirgin olduklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Köprülü Mahallesi’nin tamamı bir projeye alınmış. Bizim edindiğimiz bilgiye göre camimizin de o proje içerisinde yıkılacağını iddia ediyorlar. Karşı çıkıyoruz bu yıkıma. Böyle bir camiyi Adana’da değil, Türkiye’de bulamayız. Tamam cami güzel, cemaatimiz az ama küçük olmasına rağmen korunması gerektiğini düşünüyoruz mahalleli olarak. Mahalle kentsel dönüşüm projesine girse, tamamı yıkılsa bile, yeni projeyle apartmanlar dikilse bile mahalleye ek cami yapsınlar, bu camimize dokunmasınlar. Caminin yeniden bu hale gelmesi 30 seneyi alır.”
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