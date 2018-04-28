Yeşille mavinin buluşacağı 'Sular Vadisi' hızla yükseliyor

Yıldırım Belediyesi’nin en önemli yatırımları arasında yer alan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda inşaat çalışmaları yüzde 51’lik seviyeye ulaştı.

Yıldırım’da mavinin ve yeşilin buluşma noktası olarak tasarlanan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda çalışmalar fasılasız devam ediyor. Yenimahalle, Karamazak, Piremir, Namazgah, Teferrüç, Umurbey ile Kurtoğlu mahallelerine değer katacak olan ve 28 bin metrekarelik proje alanının yüzde 70 yeşil alan olarak tasarlanan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda inşaat seviyesi yarıyı geçerek yüzde 51’e ulaştı. Benzersiz mimarisi ile sunî göl ve tesisleriyle insanlar için yepyeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanan Sular Vadisi Doğa Parkı, birçok donatı alanını bünyesinde barındırıyor.

Projenin en dikkat çekici kısmı olan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın çehresini değiştirecek. Belediye hizmetlerinin verileceği birim dışında içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olmayacağı park, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak.

Sular Vadisi Doğa Parkı’nın tamamlandığında Yıldırım’ın değişen ve gelişen çehresini yansıtacağını işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Doğal güzellikleri ile nam salmış Yıldırım’ın ve Bursa’nın plansız ve kontrolsüz şehirleşmesi, sosyal alanların ve yeşil örtünün zamanla azalmasına neden olmuş. Bizler de sırtını eşsiz güzelliklerle bezeli Uludağ’ın eteklerine yaslamış bir şehrin yöneticileri olarak ilçemizin yeniden yeşille anılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan imar planı reformlarıyla şehrimizin çarpık yapılaşmasının önüne geçerek modern şehircilik ilkelerine uygun olarak ayağa kalkmasını sağlarken, diğer taraftan da yeşil alan miktarını artırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Su teması ve yüzde 70’lik yeşil alan planlamasıyla benzersiz bir doğa parkı olarak ilçemize kazandırmaya hazırlandığımız Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın gelişen yüzünü yansıtacak” dedi.

Yıldırım’ın yedi mahallesinin sınırları içerisinde yer alan Sular Vadisi Doğa Parkı’nın bölgeyi beton yığını görüntüsünden kurtararak yeşille mavinin buluştuğu bir hâle dönüştüreceğini vurgulayan Başkan Edebali, “Proje tamamlandığında bölgenin değeri artacağı gibi refah seviyesi de büyük ölçüde yükselecek. Yıldırım’a nefes aldıracak proje sadece şehrimize değil Bursa’ya da değer katacak bir eser olacak. Sular Vadisi Doğa Parkı tamamlandığında insanlarımız dinlenmek ve zamanlarını değerlendirmek için başka alternatifler aramayacak, uzağa gitmeyecek. Yıldırım’ın Kültürparkı diye nitelendirdiğimiz Sular Vadisi Doğa Parkı, yoğun çalışma temposundan ve günümüzün en büyük problemlerinden biri olan stresten uzaklaşmak isteyen bütün Bursalıların zaman geçirebilecekleri bir sosyal mekân olacak” diye konuştu.