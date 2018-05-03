Yeşilyurt’un erkenci kirazı turfandada hasat başladı

Türkiye’de kiraz üretimde önemli bir yere sahip olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde erkenci olarak adlandırılan turfanda kirazların derilmesine başlandı. Doluya rağmen yüksek rekolte beklendiği yönündeki açıklama üreticinin yüzünü...

Türkiye’de kiraz üretimde önemli bir yere sahip olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde erkenci olarak adlandırılan turfanda kirazların derilmesine başlandı. Doluya rağmen yüksek rekolte beklendiği yönündeki açıklama üreticinin yüzünü güldürdü.

Yeşilyurt ilçesinde ’dalbastı kirazı’nın hasat dönemine az bir zaman kala Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz’dan gelen ‘rekolte iyi’ açıklaması yüzleri güldürdü. Malatya’da 1 Mayıs’ta yağan dolunun bazı bölgelerde yüzde 60’a varan hasara yol açmasına rağmen yüksek rekolte beklediklerini anlatan Solmaz, Yeşilyurt kirazının en erken olan türü turfandanın olgunlaşmaya başladığını kaydetti. Solmaz, "Şu an bulunduğumuz bahçede de gözlemlediğiniz gibi bu sene rekolte gayet iyi. Erkenci olarak bilinen kirazımız da olmaya başladı. Bazı yerlerde erkenciler derilip pazara da indi. Bu yıl yağışlar az olduğu için erkenci kirazlarımızın tadı daha iyi diyebilirim. İnşallah bu sene dalbastı kirazımız Malatya’da hak ettiği değeri bulacağı gibi, ülke çapında da aranan bir kiraz olduğunu gösterecektir. Bilindiği gibi bir oda olarak ilaçlama yapmaktayız. Buna Türkiye’de benzer bir örneği yoktur. Çiftçilerin bahçesine giderek, sağlığa zararlı olmayan, Tarım Bakanlığının öngördüğü Avrupa standartlarında ve Rusya’nın talep ettiği ilaçları kullanarak tüketicinin hak ve menfaatini korumaya çalışıyoruz” dedi.

"Bizi arayıp kiraz yaprağı istiyorlar"

Solmaz, kirazın sadece meyvesiyle değil, yaprağıyla da çok sevildiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi kiraz yaprağı yemeklerimiz Malatya’da arandığı gibi, ülke çapında da çok sevilerek yemek yapılıyor. Hatta bizi her yerden arayıp yaprak almak istiyorlar. Geçen yıl kiraz yaprağımızın kilosu 20 TL’den satıldı.”

“Yüzde 60’a varan kayıp var”

Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 60’a varan kayıplar yaşadıklarını da belirten Solmaz, “Biliyorsunuz bir dolu yağışı yaşadık. Tabi Allah’tan gelen bir durum olduğu için insanımız bunu kolay kabulleniyor. Tabi kayısıda da önemli kayıplar olduğu söyleniyor. Buradan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebinde bulunuyorum. Kirazda önemli kayıplar söz konusu. Taftacık denen mevkide en az yüzde altmışlık bir kayıp görülmektedir. Dolu ürünü yaralamış, yaralı ürünün de piyasa değeri olmuyor. Yani bizim yöresel deyimimizle bu kirazlar dibinde bitecek” diye konuştu.