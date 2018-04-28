Yetim çocuklar kahvaltıda bir araya geldi

Dünya Yetim Günü etkinlikleri kapsamında Manisa’daki yetim çocuklar kahvaltıda ağırlandı.

"Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Derneği, paydaş kurum Eğitim Bir-Sen’in desteğiyle Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri kapsamında Manisa merkezde bakımlarını üstlendikleri yetim çocuklar ve annelerini kahvaltıda ağırladı.

Tek gayelerinin yetim çocukları mutlu etmek olduğunu kaydeden İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Derneği Başkanı Mehmet Turhan, "Gayemiz Manisa’nın bakmış olduğu yetim çocukları eğlendirmek, mutlu etmek, bir nebze de olsa onlarla birlikte olabilmek. Bütün gayemiz, derdimiz bu. Manisa genelinde baktığımız yetim sayısı 110. Manisa merkez olarak baktığımız yetim sayısı ise 25 civarında. Merkezdeki sadece yakın olan çocuklarımızı buraya davet edebildik. İnşallah ilerleyen günlerde daha kapsamlı, daha geniş programlar yapmayı düşünüyoruz. İHH’nin dünya geneli baktığı yetim sayısı 90 bin 710 civarında. Manisa’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütmüş olduğumuz ‘Her sınıfın bir yetim kardeşi olsun’ projesi kapsamında Manisa’nın da baktığı yetim sayısı 990 civarı bunlar resmi rakamlar. İnşallah bu rakamları daha üst seviyelere çıkarmak için elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz" dedi.

Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ise şunları söyledi:

"Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bu etkinliği gerçekleştirmenin onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yetime değer veren, yetime sahip çıkan bir inancın mensupları olarak yetimlere her daim sahip çıkmayı bir amaç edindik. Eğitim Bir-Sen olarak 5 yıl boyunca İHH ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte ortak proje sürdürdük. Her sınıfa bir yetim kardeş edindirme gayreti içerisinde olduk. Bugün Manisa’da bine yakın yetime sahip çıkıyoruz. Yetime sahip çıkmak, yetimin başını okşamak peygamberimize komşu olmaktır. Biz buna inanıyoruz, bunu biliyoruz. Bu anlamda onuru ve gururu yaşıyoruz. Yetime sahip çıkmak Eğitim Bir-Sen olarak bizler için büyük bir onurdur. Aynı zamanda bu etkinliklerle yetim kardeşlerimizle birlikte ve onlara sahip çıkan değerli arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu da bizler için büyük bir mutluluk."

Kahvaltı ve konuşmaların ardından yetim çocuklar balonlar ve palyaçolar eşliğinde güzel vakit geçirdi.