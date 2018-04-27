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27 Nisan 2018 Cuma 16:07

Yıkılmak üzere olan evde oturan aileyi belediye kurtardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yıkılmak üzere olan evde ikamet eden aileye belediye yardım eli uzattı.Muratlı Mahallesi Muhtarlığının ihbarı üzerine Karacabey Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından Beyen ailesine yeni bina yapılarak...

Yıkılmak üzere olan evde oturan aileyi belediye kurtardı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yıkılmak üzere olan evde ikamet eden aileye belediye yardım eli uzattı.

Muratlı Mahallesi Muhtarlığının ihbarı üzerine Karacabey Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından Beyen ailesine yeni bina yapılarak teslim edildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, aileyi ziyaret ederek, “Muhtarımızın talebi üzerine geldiğimizde, dar gelirli vatandaşımızın virane bir evde hayatını ikame ettirmeye çalıştığına şahit olduk. Can güvenliği olmayan ve hayatlarını tehlikeye atmış bir şekilde yaşıyorlardı. Buna ilgisiz kalamazdık. Karacabey Belediyesi olarak onların yaşayabileceği bu mütevazi konutu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsalda ve merkezde vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onları üzerlerine yıkılmak üzere olan evden çıkarıp yeni evlerine kavuşturmaktan mutluyuz” dedi.

Hüseyin Beyen ise, “ Başkanımız sağ olsun . Bizi mezbelelikten kurtardı. Karacabey Belediyesi’ne ve Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

(YK-MŞ)

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