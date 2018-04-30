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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:25

Yılanın soktuğu Kulalı gazi yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesi İbrahimağa Mahallesi’nde ikamet eden ve koyunlarını otlatırken yılan sokan Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Muammer Bedez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılanın soktuğu Kulalı gazi yaşam mücadelesini kaybetti
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Manisa’nın Kula ilçesi İbrahimağa Mahallesi’nde ikamet eden ve koyunlarını otlatırken yılan sokan Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Muammer Bedez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan günü Kula’nın İbrahimağa Mahallesi’nde meydana geldi. 1974 yılında katıldığı Kıbrıs Harekatı’nda yaralanarak gazi unvanı alan 5 çocuk babası Muammer Bedez’i koyunlarını otlattığı sırada sağ elinden yılan soktu. Bedez sağ kolunun bir anda şişmesi üzerine evine geri dönerek fenalaştı. Durumu gören ailesi Bedez’i hemen Kula Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği Bedez ilk önce Salihli Devlet hastanesine daha sonra da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Bedez 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gazinin cenazesinin yarın Kurşunlu Camii’nde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti toprağa verileceği bildirildi.
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