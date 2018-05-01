Yıldırım Belediyesi’nden imar yolu hamlesi

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince genişletilen ve yeni açılan yollar ulaşımı rahatlatıyor. 2016’da 9 bin 539 metre, 2017’de 6 bin 45metre yeni yolu ilçeye kazandıran Yıldırım...

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince genişletilen ve yeni açılan yollar ulaşımı rahatlatıyor. 2016’da 9 bin 539 metre, 2017’de 6 bin 45metre yeni yolu ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 2018’in ilk 4 ayında toplam bin 898 metrelik yeni yol açtı.

Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım, hızla büyüyen ilçelerden biri olma özelliğiyle ulaşımda da yoğunluk yaşıyor. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizin yeni yollar ve altyapı yatırımlarıyla birlikte kalkınarak ideal şehir konumuna gelmesini sağlıyoruz” dedi.

Edebali, “Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte talepler de çoğalıyor. İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeleri arasında. Bunun sonucunda şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Planlı ve modern yapılaşmayı sağlam temellere oturtulmuş altyapı ile desteklediklerini anlatan Edebali, en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanan projelerle yarınlara yatırım yaparak, Yıldırım’ı geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm projelerinde geniş yaya ve araç yollarına yer vererek ferah cadde ve sokaklar oluşturduklarını vurgulayan Başkan Edebali, “Planlı ve modern şehirleşmeyi sağlam temellerle desteklenen altyapı ile bütünleştiriyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle planladığımız projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz. Yeni projelerimizde yaya ve araç ulaşımına pay ayırdığımız 15 metrelik, 25 metrelik ve 35 metrelik geniş yollarla şehrimizde hemşehrilerimize rahat, kesintisiz ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız. Yıldırım’ı yaşanabilir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.