GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:53

Yıldırım, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

Yıldırım, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı ile görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli’nde gerçekleştirilen "Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu meclisleri arasındaki işbirliğini ilgilendiren ikili ve uluslararası konuların ele alındığı öğrenildi. Parlamentolar arası işbirliği ile geniş Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerine katkıda bulunan ve Avrasya ülkelerinin meclislerinden artan düzeyde ilgi gören bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, TBMM ile Rusya Federasyonu Federasyon Meclisi arasında Üst Düzeyli Ortak Komisyon kurulması için mutabakata varıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Vyaçeslav Volodin arasında gerçekleştirilen görüşmenin sonuç bildirisi ve niyet beyanı da taraflar arasında imzalandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku