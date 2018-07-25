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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:49

Yıldırım’da ‘akıl oyunları’

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen akıl oyunları eğitim kursunu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.Belediye ile Yıldırım Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Potansiyel...

Yıldırım'da ‘akıl oyunları'
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Yıldırım Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen akıl oyunları eğitim kursunu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Belediye ile Yıldırım Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Potansiyel Üstün Yetenekliler Derneği (PÜYED) iş birliğiyle çocukların zihnî gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenen Akıl Oyunları Eğitim Kursu Yaz Okulu’nu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi’nde (BEDESTEM) gerçekleştirilen sertifika törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve öğrenci velileri katıldı.

Kurslarda 54’ü yaz döneminde olmak üzere 174 öğrenci eğitim gördü. PÜYED’in uzman öğretmenleri tarafından 4 haftalık eğitimi tamamlayanlar arasından kabiliyetli öğrenciler özel eğitim almaları için yönlendirilecek. Akıl oyunları eğitiminin önemine vurgu yapan Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “ Nüfusumuzun büyük bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşuyor. Dünya nüfusunun her geçen gün daha fazla yaşlandığı günümüzde genç nüfusumuz bizim en büyük potansiyelimiz. Bu potansiyeli doğru kullanabilmek ve harekete geçirebilmek için çocuklarımıza nitelikli eğitim vererek onları geleceğe hazırlamalıyız” dedi.

Akıl Oyunları Eğitimi’nin ‘eğlenirken öğrenme’ ilkesine dayandığını hatırlatan Başkan Edebali, “Bu eğitimler sayesinde çocuklarımızın zihni açılıyor, aklı çalışıyor, analitik düşünme ve problemlere hızlı çözüm üretme becerileri gelişiyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde bir taraftan bu çocuklarımızın gelişimine katkı sağlarken, diğer taraftan da onların potansiyelini gün yüzüne çıkarıyor ve buna göre eğitim almalarına imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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