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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06

Yıldırım’da ‘alternatif turizm’ alanları

Yıldırım Belediyesi hazırladığı alternatif turizm destinasyonları projeleriyle kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ilçenin turizm potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken...

Yıldırım'da ‘alternatif turizm' alanları
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Yıldırım Belediyesi hazırladığı alternatif turizm destinasyonları projeleriyle kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ilçenin turizm potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin kırsal sivil mimarîsini bünyesinde barındıran Cumalıkızık’a, tarihî ve kültürel öneme sahip Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Emirsultan Camisi, Balabanbey Camii’ne doğal güzelliklerle bezeli Zeyniler’e ve eşsiz tabiat varlıklarına sahip Yıldırım’ın turizm payını artırmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, alternatif turizm destinasyonları projeleriyle bünyesindeki değerleri, yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası haline getiriyor. Yıldırım Belediyesi tarafından, ‘Tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ön plana çıkartılarak, Yıldırım’ın farklı bir bakış açısıyla tanıtılması’ hedefiyle hazırlanan alternatif turizm destinasyonu kapsamında, 144 kilometrelik doğa yürüyüşü parkurları ve 37 kilometrelik manastır parkurlarının yanı sıra, Elvankaya, Deliklikaya ve Babaayvaz mevkilerinde kaya tırmanışı noktaları, Zeyniler’de yamaç paraşütü pisti oluşturuluyor. Yine proje kapsamında Ataman, Balaban, Erikliyayla, Kanlıgölet, Küreklidere ve Softaboğan şelaleleri de doğa turizmine kazandırılacak.

Edebali, “Turizm, gelişmeyi endüstriyel merkezlerden kırsala doğru taşıyan en önemli faktörlerden birisi. Yıldırım, turizmin her alanında çok önemli potansiyele sahip. Bugüne kadar yeterince yararlanamadığımız bu potansiyeli harekete geçirerek, Yıldırım’ın turizm pastasındaki payını arttırmak adına, turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeye hazırlanıyoruz. Bunun yanında Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik eden Yıldırım’da, Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Emir Sultan Camii, Balabanbey Kalesi gibi çok önemli kültürel değerlere sahibiz. Bu turizm eylem planımızla ilçe ekonomimize ve istihdama katkı sağlamakla birlikte Yıldırım’ın tanıtımı konusunda önemli fayda sağlayacağız” diye konuştu.
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