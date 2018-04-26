Yıldırım’da ramazan temizliği

Yıldırım Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerin temizliğine hız verdi.

İlçe sakinlerinin ibadetlerini gönül rahatlığı ile hijyenik şartlarda yerine getirebilmeleri için Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler cami halılarını yıkıyor. Camlar siliniyor; kapılar, duvarlar temizleniyor. Öte yandan camilerin bakım ve onarımının haricinde diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yürütülüyor. 114 camide ise bahçe düzenlemesi, boya, minare yapımı, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplaması, parke, mermer, sıva işleri, kubbe yenileme ve elektrik tesisat işleri çalışmaları da periyodik olarak yapıldı. Ramazan öncesi ve sırasında da temizlik devam edecek.

İnsanların buluşma noktalarından olan camilerin özellikle ramazan ayında dolup taştığına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Mahallelerimizin merkezi, hemşehrilerimizin buluşma noktası olan camilerimiz, özellikle 11 ayın sultanı ramazan ayında dolup taşıyor. Bizler de camilerimizin başta temizliği olmak üzere bütün ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapabilmesi için ekiplerimiz bir taraftan camilerimizin temizliğini yaparken, diğer taraftan da ihtiyaç duyulan mabetlerde tadilat yapıyor” diye konuştu.