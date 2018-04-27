Yıldırımlı miniklerden duygusal gösteri

Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Drama Gecesi ve Anneler Günü’ gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali’nin yanı sıra kreş öğrencilerinin aileleri katıldı. Hünerlerini gösteren minik öğrenciler, anneler gününe özel gösteriler ve şarkılarla ailelerine duygulu dakikalar yaşattı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, programa aynı zamanda veli olarak katıldığını söyleyerek, “Bu anlamlı gösteride miniklerle ve siz değerli aileleri ile birlikte olmanın yanı sıra kızımız Zeynep’i annesiyle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren öncelikli hizmet grubu olarak belirledikleri çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğunda olduklarını hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Çocuklarımızı hayata hazırlarken mutlaka onlara iyi bir eğitim vermeliyiz. Evlatlarımızı değerlerimizle, kültürümüzle, inançlarımızla yetiştirmeliyiz ki gelecek kuşaklara da bu büyük mirası aktarabilelim. Toplumumuzu ayakta tutan en önemli unsur ailedir. Çocuklarımız bizim gönül hazinemizdir. Cenab-ı Hakk’ın anne ve babalara verdiği en güzel hediyedir. Çocuklarımızla hayatın ne kadar anlamlı, kıymetli ve değerli olduğunu anlıyoruz. Yerel yönetim olarak bizler de evlatlarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için kreşimizde ve okul öncesi eğitim sınıflarımızda çok önemli hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan çocukların gelişiminde okul öncesi eğitimin önemine yönelik çalışmalar yapan Yıldırım Belediyesi’nde, YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencileri, üç gün boyunca sergiledikleri yılsonu gösterileriyle büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin de katıldığı gösterilerde öğretmenler ve minikler hazırladıkları eğlenceli sahne şovlarıyla ailelerine büyük gurur yaşattı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla düzenlenen gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Okul öncesi eğitim hizmetinin başka hiçbir ilçede olmayan çok özel bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan Edebali, “Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin anahtar noktası da okul öncesi eğitimden geçiyor. Davranışlar, örfler, adetler, gelenekler ve kişilik oluşabilmesi, sağlıklı bir aile ortamı ve okul öncesi doğru bir eğitimle gerçekleşebiliyor” diye konuştu.

YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları öğretmenlerinin kutsal bir vazifeye imza attıklarının da altını çizen Başkan Edebali, “Anne, baba, öğretmen ve kurumların gerçekleştirdiği işbirliği ile çocuklarımıza kaliteli bir eğitim veriyoruz. Gösterdikleri karşılıksız emek ve sevgi ile evlatlarımızı yarınlara taşıyan, 104 sınıfımızda 3 bin 50 yavrumuzu hayata hazırlarken, eğitimi anne şefkatiyle özel ilgi göstererek gerçekleştiren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.