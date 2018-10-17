Yıldız Holding CEO’su Tütüncü: “Verimli ve israfsız üretim çok önemli”

Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda konuşan Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, gıdanın güvenli olarak ve israf edilmeden, besleyici değerleri korunarak tüketiciye ulaşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda “Gıda Sistemlerinde Küresel Vizyondan Yerel Fırsatlara’’ oturumuna konuşmacı olarak Food and Drink Federation (FDE) Başkanı lan Wright ve Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü katıldı. Konuşmasında dünya kaynaklarının dikkatli ve daha verimli kullanılmasının gündemdeki önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Tütüncü, hammadde alımından ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte israfsız ve verimli üretimin hem gıdanın tüketiciye maliyeti hem de kaynakların verimli kullanılması bakımından maliyet enflasyonunu önlemede kalıcı ve etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Tütüncü, Yıldız Holding’in sürdürebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Ülker olarak üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında lezzetli, güvenilir, kaliteli ürünler sunuyoruz. Geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle düzenli depolamaya giden atık miktarımızı yüzde 8’e indirdik. Atıklarımızın yüzde 92’sini geri dönüştürüyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak koyduğumuz karbon salımı olmadan büyüme hedefimizi de sürdürüyoruz.”

“Sürdürülebilir tarımı destekliyoruz”

Türkiye’de çiftçiyi ve tarımın sürdürülebilir geleceğini desteklediklerini ifade eden Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasını destekliyoruz. Bu doğrultuda tarım alanlarının üretkenliğinin korunması için biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yürütüyoruz. 2015 yılında uluslararası bir vakıf ile Giresun ilindeki fındık çeşitliliğinin korunması, daha sürdürülebilir yöntemlerle fındık üretimi ve fındık alanlarının doğru yayılımı amacıyla Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi kapsamında araştırmalar ve pilot uygulamaları hayata geçirdik. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım araştırma enstitüleri ile buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından bisküvide kullanılabilecek ideal buğdayı üretmek için yapılan ıslah çalışmalarını destekliyoruz. Bunun sonucunda Ali Ağa adı verilen yüksek verimli ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescilli bir buğday türü geliştirdik. Ayrıca Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Kahraman isimli yulaf çeşidinin geliştirme projesine destek oluyor, yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacının tamamını çiftçilerle gerçekleştirilen sözleşmeli ekimle karşılıyoruz. Kerevitaş’ta ise bu yıl toplam zirai ham madde alımımızda ise sözleşmeli alımlarımızın payı yüzde 21 artarak yüzde 89’a ulaştı” diyerek sürdürülebilir tarımın Türkiye ekonomisine ve çiftçisine olan katkısına dikkat çekti.

ABD’de yapılan birkaç araştırmanın sonuçlarını paylaşan Tütüncü, "İnternet kullanıcılarının yüzde 40’ı ayda birkaç kez online alışveriş yapıyor, ve yüzde 20’si de alışverişlerini haftalık yapıyor.Tüketicilerin yüzde 42’si internet üzerinde araştırıp yine internet üzerinden alırken, yüzde 12’si internet üzerinden araştırıp fiziki olarak marketten alışveriş yapıyor. 2024 yılında tüketicilerin yüzde 70’inin market alışverişlerini online yapacakları öngörülüyor. Alışveriş sepeti büyüklüklerine baktığımızda fiziksel market arabaları ABD’de ortalama 55 dolar büyüklüğündeyken online kanalda 91 dolar büyüklüğüne ulaşıyor. Yani fiziksel market arabalarını gözümüzde canlandırırsak, onlineda alışveriş başına yüzde 65 daha dolu bir sepet karşımıza çıkıyor. Bir başka araştırmaya göre Türkiye’deki e-ticaret satışının toplam perakende satışına oranı, dünyadaki orana paralel şekilde yükseliyor. Bu sebeple bu veriler ülkemiz için de önemli ipuçları taşıyor. Bu gelişme potansiyeli sebebiyle gıda sektöründeki üreticilerin de tüketici beklentilerine ve e-ticarete uygun olacak şekilde ürünler piyasaya sunmaları gerekiyor. Poşetler yerine kolilerde, elde değil de araçlarla taşınacak ürünler üzerine çalışmalar yapılabilirse zincirdeki tüm paydaşlara fayda sağlanabilir" dedi.