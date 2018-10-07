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07 Ekim 2018 Pazar 13:54

‘Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı Muhabiri’ ödülü İHA’ya

Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kız Kalesi Medya Günleri’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri muhabiri Selma Kara, ‘Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı Muhabiri’ ödülünü aldı.Erdemli Belediyesi tarafından 5-7 Ekim...

‘Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı Muhabiri' ödülü İHA'ya
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Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kız Kalesi Medya Günleri’nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri muhabiri Selma Kara, ‘Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı Muhabiri’ ödülünü aldı.

Erdemli Belediyesi tarafından 5-7 Ekim tarihleri arasında 4’üncüsü gerçekleştirilen Kız Kalesi Medya Günleri’ne Türkiye’nin çok sayıda şehrinde radyo, televizyon, gazete, haber ajansı ve internet gazetelerinin yaklaşık 500 çalışanı ve yurt dışında çalışan basın mensuplarının yanı sıra Mersin, Çukurova, Erciyes, Niğde, Selçuk, Hatay Mustafa Kemal Üniversiteleri İletişim Fakültelerinden akademisyenler katıldı. Bu yılki teması ‘Yerel Basının Ekonomik Yapısı’ olarak belirlenen etkinlik kapsamında katılımcı akademisyenler panelde konuştu. Ayrıca TRT Haber spikeri Zafer Kiraz, spor yorumcusu Erdoğan Arıkan ve Bengütürk TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan katılımcılarla mesleki deneyimlerini paylaştı.

Panel ve söyleşilerin ardından basın mensuplarına ödülleri takdim edildi. 346 basın mensubunun başvuruda bulunduğu yarışmanın ödül töreninde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolu ile Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da katılımcıları yalnız bırakmadı. İHA Kayseri muhabiri Selma Kara, evde kuaförlük yaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışan mülteci kadınlarla ilgili haberinden dolayı ‘Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı Muhabiri’ ödülü almaya hak kazandı.
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