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24 Nisan 2018 Salı 14:19

YILl-MEK kursiyerlerinden rölyef sergisi

Yıldırım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslar çerçevesinde yürütülen ‘Hobim Kariyerim Olsun’ projesi ile kadınlar sanatı ekonomiye dönüştürüyor.Yıldırımlıların hobi edinirken meslek sahibi...

YILl-MEK kursiyerlerinden rölyef sergisi
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Yıldırım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslar çerçevesinde yürütülen ‘Hobim Kariyerim Olsun’ projesi ile kadınlar sanatı ekonomiye dönüştürüyor.

Yıldırımlıların hobi edinirken meslek sahibi olarak üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları maksadıyla eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, meslek edindirme kursları ile sanatın en güzel yansımalarını gün yüzüne çıkarıyor. Kadınlara ve gençlere verdiği kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan YIL-MEK bünyesinde hizmet veren kağıt rölyef eğitmeni Nermin Demircan ve kursiyerlerin hünerli ellerle hazırladıkları eserlerden oluşan sergi, Kent Meydanı AVM Sanat Galerisi’nde yoğun bir katılımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 29 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.
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