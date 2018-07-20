Ankara’da küçük yaşta 7 çocuk, yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiler.Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Hacı Kadın Mahallesi’nde bulunan bir marketten alışveriş yapan 7 küçük çocuk, cadde üzerinden geçen polis aracını görünce yola doğru koştu. Çocuklar, polis ekibine esas duruşa geçerek selam verdi. Bu anları kaydeden polis memuru, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdiler
Ankara’da küçük yaşta 7 çocuk, yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiler.