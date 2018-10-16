Yörüklerin göç hikayesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi, “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi ve konferansa ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi, “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi ve konferansa ev sahipliği yapacak.

Göç Tarihi Müzesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi Selda Adiloğlu ve Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi A. Hilal Tuztaş Horzumlu ortaklığında hazırlanan “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi 17 Ekim Çarşamba günü saat: 15.00’da Göç Tarihi Müzesi’nde açılacak. Fotoğraf sergisi ile beraber öğretim üyeleri Türkiye ve Makedonya’da gerçekleştirdikleri antropolojik alan araştırmaları ve bu araştırmalarında derinlemesine inceledikleri Yörük grupları ile ilgili sunum yapacak. Daha sonra Menteşeli Cengiz Yörük konser verecek.