GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:20

Yörüklerin göç hikayesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi, “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi ve konferansa ev sahipliği yapacak.

Yörüklerin göç hikayesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi, “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi ve konferansa ev sahipliği yapacak.

Göç Tarihi Müzesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi Selda Adiloğlu ve Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi A. Hilal Tuztaş Horzumlu ortaklığında hazırlanan “Yörükler-Anadolu’da Kalanlar ve Anadolu’dan Göçenler” isimli fotoğraf sergisi 17 Ekim Çarşamba günü saat: 15.00’da Göç Tarihi Müzesi’nde açılacak. Fotoğraf sergisi ile beraber öğretim üyeleri Türkiye ve Makedonya’da gerçekleştirdikleri antropolojik alan araştırmaları ve bu araştırmalarında derinlemesine inceledikleri Yörük grupları ile ilgili sunum yapacak. Daha sonra Menteşeli Cengiz Yörük konser verecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku