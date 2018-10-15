Youtuberlar AVM’de bir gece geçirmek isterken karakolluk olacaktı

Diyarbakır’da bir geceyi alışveriş merkezinde (AVM) geçirmek isteyen ve yönetimden izin alarak güvenlik amirinin bilgisi dahilinde gece içeri giren youtuberlar, alarmın çalmasıyla birlikte yaşanan heyecanlı kovalamacadan sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkamadan yakalandı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı olayda güvenlik görevlileri tarafından durum anlaşılınca youtuberlar karakolluk olmaktan son anda kurtuldu.

Diyarbakır’da ‘youtuber’lık yapan bir grup liseli genç, başka ‘youtuber’lardan gördükleri ‘AVM’de bir gece geçirme’ fikrinden yola çıkarak Forum Diyarbakır AMV yönetimine başvurdu. Projeyi değerlendiren AVM yönetimi genç youtuberların isteğini kırmayarak, güvenlik görevlilerinin de tepkisini test etmek amacıyla güvenlik amirinin bilgisi dahilinde AVM’de bir gece geçirmelerine izin verdi. Kapanıştan önce AVM’ye giren gençler kapanıştan sonra AVM içerisinde dolaşmaya başladı. Güvenlik görevlilerine yakalanmamak için köşe bucak saklanan youtuberlar, sabaha doğru güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Yaşanan heyecanlı kovalamacının ardından dışarı çıkamadan yakalanan gençler, güvenlik görevlilerine durumu anlattı. Yönetimin aranmasıyla birlikte gerçek ortaya çıkınca youtuberlar karakolluk olmaktan kurtuldu.

“Eğlenceli bir işe imza attık”

Forum Diyarbakır AVM Pazarlama Müdürü Gürsel Demir, çok eğlenceli bir işe imza attıklarını belirterek, “Şehrimizdeki gelişmelere kayıtsız kalmadığımız gibi youtuberlara da destek verelim istedik. Alışveriş merkezinde kalmak istiyoruz diye bir proje ile geldiler. Çok eğlenceli bir video çıkacağını söylediler. AVM’nin güvenlik birimlerinin haberi olmadan içeri girip güvenliğin nasıl tepki vereceğini ve gece AVM’de kalmanın nasıl bir duygu olduğunu videoya çektiler. Çok güzel, çok eğlenceli görüntüler çıktı. Sosyal medya takipçilerimiz de çok güzel reaksiyonlar gösterdi. Kendi sayfalarında da paylaştılar ve çok da güzel geri dönüşler aldılar. Bu proje için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir sosyal medya AVM işbirliği oldu” dedi.

“AVM’ye giriş yaptık ama çıkış yapamadık”

Lise 3. sınıf öğrencisi youtuber Serhat Üngür, Diyarbakır’da yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyaya aktardığını ifade ederek, “Bu videoyu farklı bir youtuberdan görmüştüm. Forum Diyarbakır yetkililerine böyle bir video yapmak istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Kabul ettiler. Kabul ettikten sonra yönetim ve kameralardan sorumlu kişinin dışında güvenlik görevlilerinin haberi olmadan böyle bir video çektik. AVM’de bir yere gizlendik. Sonra yemek yedik. Yemek yedikten sonra biraz AVM’de dolaştık. Sonra güvenliğe yakalandık. AVM’ye saat 10 gibi girişimizi yaptık ama sabah çıkışımızı yapamadık. Maalesef güvenliklere yakalandık. Güvenliklerden kurtulamadık. Yönetimden olayın doğruluğunu öğrendiklerinde videoyu bitirdik. Gayet güzel ve eğlenceli bir videoydu” diye konuştu.