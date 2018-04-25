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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:23

YSK Başkanı Güven’den seçim takvimi açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız” dedi.

YSK Başkanı Güven'den seçim takvimi açıklaması
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız” dedi.

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi’nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.
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