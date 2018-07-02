YSK Başkanı Sadi Güven’den itiraz sürelerine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven itirazların Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edeceğini açıkladı.
YSK Başkanı Sadi Güven itirazların Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edeceğini açıkladı.
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