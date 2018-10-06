Yükseklik korkusu olan imam kubbede mahsur kaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde caminin kubbesine çıkan imam yükseklik korkusundan dolayı aşağıya inemeyince itfaiye merdiveniyle indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Merkez Camii’nde görevli imam Mustafa D. camide yapılan tadilatı kontrol etmek için kubbeye çıktı. Yükseklik korkusu olduğu için aşağıya inemeyen imam, telefonla itfaiyeden yardım istedi. Durumun haber verilmesi üzerine camiye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akyazı itfaiye ekibi itfaiye aracının merdiveniyle imamı aşağı indirdi.