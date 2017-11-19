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19 Kasım 2017 Pazar 12:57

Yunan halterci tabutunu öperek rakibine veda etti

"Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ünlü halterciye veda etti.

Yunan halterci tabutunu öperek rakibine veda etti
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"Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ünlü halterciye veda etti.

50 yaşında hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Süleymanoğlu’nun rakibi olan Yunan halterci Valerios Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Eskiden Süleymanoğlu’nun en önemli rakibi olan Leonidis, Fatih Camii’nde Süleymanoğlu’nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

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