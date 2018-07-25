Yunanistan yas ilan etti, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi

Yunanistan’da orman yangınının ardından ulusal yas ilan edilirken, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da etkili olan orman yangını kısa sürede büyüyerek faciaya dönmüştü. Yangında en az 80 kişi hayatını kaybederken, 187 kişi de yaralandı. Bölgede bulunan çok sayıda ev ve araç küle döndü. Can kaybının artmasından endişe edilen yangının söndürülmesi için Türkiye’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden de yardım teklifi geldi. Türkiye, ’helikopterlerimizi göndermeye hazırız’ mesajı verirken Yunanistan, yaşanan felaketin ardından ulusal yas ilan etti. Yunanistan’ın yas ilanının ardından Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde de bayrak yarıya indirildi.