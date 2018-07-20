Yunanistan’da Filistin’e destek gösterisi

Atina’da yüzlerce Yunan, Filistin’e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Yunan İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun çağrısı üzerine İsrail’in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı insan hakları ihlallerine karşı dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısı yaparak, Filistin’i destekleyen sloganlar attı.

Atina’daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Marvan Toubassi yaptığı açıklamada, Öğretmenler Birliği, Barış ve Dayanışma Komitesi ve Yunan İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun daveti üzerine İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Toubassi, İsrail’in ırkçı politikalarının Yunanlar tarafından ’nefret ve derin endişe’ ile karşıladığını ifade etti.

Büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve Filistin halkına destek ifadeleri içeren pankartlar da taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Dün İsrail Parlamentosu (Knesset) tüm tepkilere rağmen İsrail’i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan ulus devlet yasasını kabul etmişti. Yasa, Yahudilerin birinci sınıf vatandaş statüsünde görülmesini sağlarken, Arapçanın resmi dil olmasını yürürlükten kaldırıyor.