GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 09:33

Yunanistan’da Filistin’e destek gösterisi

Atina’da yüzlerce Yunan, Filistin’e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.Yunan İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun çağrısı üzerine İsrail’in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı...

Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Atina’da yüzlerce Yunan, Filistin’e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Yunan İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun çağrısı üzerine İsrail’in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı insan hakları ihlallerine karşı dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısı yaparak, Filistin’i destekleyen sloganlar attı.

Atina’daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Marvan Toubassi yaptığı açıklamada, Öğretmenler Birliği, Barış ve Dayanışma Komitesi ve Yunan İşçi Sendikaları Genel Federasyonu’nun daveti üzerine İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Toubassi, İsrail’in ırkçı politikalarının Yunanlar tarafından ’nefret ve derin endişe’ ile karşıladığını ifade etti.

Büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve Filistin halkına destek ifadeleri içeren pankartlar da taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Dün İsrail Parlamentosu (Knesset) tüm tepkilere rağmen İsrail’i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan ulus devlet yasasını kabul etmişti. Yasa, Yahudilerin birinci sınıf vatandaş statüsünde görülmesini sağlarken, Arapçanın resmi dil olmasını yürürlükten kaldırıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku