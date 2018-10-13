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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:13

Yunanistan’da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 kişi yanarak öldü

Yunanistan’da göçmenleri taşıdığı tahmin edilen bir otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu arabada yangın çıkarken, 11 kişi yanarak can verdi.

Yunanistan'da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 kişi yanarak öldü
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Yunanistan’da göçmenleri taşıdığı tahmin edilen bir otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu arabada yangın çıkarken, 11 kişi yanarak can verdi.

Yunan polisi, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kavala yakınlarında göçmen olduğu tahmin edilen insanları taşıyan bir otomobilin otobanda bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sebebiyle yanmaya başladığını ve içindeki 11 kişinin yandığını açıkladı.

Polis ekipleri, kamyon şoförünün kaçtığını ve otomobilde bulunan 11 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini ifade etti.
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