Yunus timlerinin akrobatik hareketleri büyük alkış aldı

Açıklamasında yeni Yunus ekiplerinin asayiş olaylarına daha çabuk müdahale edeceğini belirten Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, polis ekiplerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Motosiklet üzerinde silahları ile yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyenleri şaşkına çeviren timler, son gösterilerini Türk bayrağı açarak tamamladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Spor Salonunun yan tarafında bulunan eğitim sahasında gösteri yapan motosikletli yunus polis timleri, izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. 1 aylık eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını alan polislerin Erzincan’daki asayiş olaylarına daha hızlı müdahale etmesi planlanıyor.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.