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26 Nisan 2018 Perşembe 15:34

Yunus timlerinin akrobatik hareketleri büyük alkış aldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince eğitimlerini tamamlayan 12 motosikletli Yunus Polis Timinin akrobatik hareketleri büyük alkış aldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Spor Salonunun yan tarafında...

Yunus timlerinin akrobatik hareketleri büyük alkış aldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince eğitimlerini tamamlayan 12 motosikletli Yunus Polis Timinin akrobatik hareketleri büyük alkış aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Spor Salonunun yan tarafında bulunan eğitim sahasında gösteri yapan motosikletli yunus polis timleri, izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. 1 aylık eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını alan polislerin Erzincan’daki asayiş olaylarına daha hızlı müdahale etmesi planlanıyor.

Motosiklet üzerinde silahları ile yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyenleri şaşkına çeviren timler, son gösterilerini Türk bayrağı açarak tamamladı.

Açıklamasında yeni Yunus ekiplerinin asayiş olaylarına daha çabuk müdahale edeceğini belirten Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, polis ekiplerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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