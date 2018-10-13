Yurt dışından köy hayatına döndüler

Fransa’da uzun yıllar bir uçak firmasında çalışan Hatice Arar ile Hollanda’da bir firmada elektrik mühendisi olarak çalışan Murat Güler yurt dışından memleketleri Tokat’a dönerek atıl durumdaki ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı.Fransa’ya...

Fransa’da uzun yıllar bir uçak firmasında çalışan Hatice Arar ile Hollanda’da bir firmada elektrik mühendisi olarak çalışan Murat Güler yurt dışından memleketleri Tokat’a dönerek atıl durumdaki ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı.

Fransa’ya ailesi ile birlikte 1975 yılında yerleşen 3 çocuk annesi Hatice Arar (49), Paris’ten memleketi Tokat’ın Bağbaşı köyüne dönerek babasından kalan eski ahırda mantar yetiştirmeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezinde kursa yazılan Arar, burada Hollanda’dan memleketi Tokat’a dönüş yapan elektrik mühendisi 2 çocuk babası Murat Güler (42) ile tanıştı. Ortak mantar üretmeye karar veren girişimci gurbetçiler, yaklaşık 5 aydır deneme üretimi yapıyor. Ahırda istiridye mantarı üretimini başaran iki ortağın hedefi işi büyüterek istihdam sağlamak.

"Hedefimiz işimizi büyüterek istihdam sağlamak"

Fransa’da uçak şirketinde çalışırken sürekli kalabalık bir ortamdan doğaya dönmek istediğini ifade eden Arar, memleketi Tokat’a dönerek babasından kalma yeri değerlendirmek istediğini kaydetti. Bir süre araştırma ve eğitim aldıktan sonra 8-9 yıldır boş durumda bulunan ahırda mantar üretimine başladıklarını belirten Arar, "Amcamın kızı ’Yerim var boş durumda mantar yapalım’ dedi. Yılbaşından bu yana diğer ülkelerde mantar üretimi nasıl yapılıyor araştırdım. Mayıs ayında Fransa’dan dönerek çalışmaya başladım" dedi.

Kadın olarak bir iş yeri kurmanın zor olduğuna dikkat çeken Arar, "Kadın olarak bir şey yapmak istediğinizde ciddiye alınmıyorsunuz. Kursta Murat beyle tanıştım, mantar üretimine başladık. Hedefimiz işimizi büyüterek istihdam sağlamak. Tokat’ta mantarcılığı profesyonel bir şekilde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Köy hayatı özlemi duyuyordu

Hollanda’nın en büyük bir şirketlerinden birisinde elektrik mühendisi olarak yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra oranın sosyal hayatından sıkılarak memleket sevgisi nedeniyle yurda dönüş yaptığını ifade eden Murat Güler ise devletine milletine yararlı olabilmek için yatırım yapmak istediğini söyledi. Ahırda deneme amaçlı mantar üretimine başladıklarını ifade eden Güler, "Yaklaşık 5 aydır mantar üretiyoruz ve sonuçlarından memnunuz. Bu işi yapmak isteyenlerin eğitim alarak yönelmelerini isterim. Çünkü biz millet olarak üretmeye mecburuz. Çok fazla dışarıya bağımlıyız. Artık kendimizin üretmeye geçmesi lazım. Bunun için bence istekli olanlar eğitim alarak bu işi denemelerini isterim" şeklinde konuştu.

14 yaşına kadar İstanbul’da büyüdükten sonra Hollanda’ya gittiğini ifade eden Güler, büyük şehirlerin kalabalığı ve stresinden bıktığını belirterek, "Köy hayatı özlem duyduğumuz bir şeydi özellikle memleketim ve beni çok çektiği için buna karar verdik. İnsanlara istiridye mantarını tanıtmak istiyoruz. Et kadar vitamin ve protein barındırıyor. Şu anda büyük marketlere mantar veriyoruz hatta yetiştiremiyoruz. O nedenle Akbelen’de kurduğum tesisin devamında bunu çoğaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.