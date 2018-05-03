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03 Mayıs 2018 Perşembe 08:54

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
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