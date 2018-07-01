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01 Temmuz 2018 Pazar 09:06

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Kırklareli’nin kıyıları, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Kırklareli’nin kıyıları, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ile 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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