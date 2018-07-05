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05 Temmuz 2018 Perşembe 08:39

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerimizde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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