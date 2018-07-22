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22 Temmuz 2018 Pazar 08:47

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38
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