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25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:47

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu’nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu’nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 2 ile 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ile 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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