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14 Ekim 2018 Pazar 09:08

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt’in doğu kesimleri ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt’in doğu kesimleri ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29
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