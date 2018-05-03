GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:50

Yuttuğu oyuncak ile 6 ay yaşadı

İzmir’in Tire ilçesinde bir bebek yuttuğu oyuncak parçasıyla 6 ay boyunca yaşadı. Rahatsızlanınca ailesinin hastane hastane gezdirdiği bebeğin yuttuğu oyuncak, yapılan operasyonla alındı.

Yuttuğu oyuncak ile 6 ay yaşadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in Tire ilçesinde bir bebek yuttuğu oyuncak parçasıyla 6 ay boyunca yaşadı. Rahatsızlanınca ailesinin hastane hastane gezdirdiği bebeğin yuttuğu oyuncak, yapılan operasyonla alındı.

Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce kardeşleriyle birlikte evde oyuncaklarla oynarken bir lego parçasını yuttu. Nefes hareketleri değişen minik bebeği ailesi Tire Devlet Hastanesine götürdü. Tire’deki doktorlar daha detaylı inceleme yapılması için minik Abdülvahap’ı Ege Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Burada yapılan araştırmada doktorlar bebeğin içindeki oyuncak parçasını göremedi. Nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını 6 ay boyunca hastane hastane gezdiren aile, ardından yeniden Ege Üniversitesi Hastanesinin yolunu tuttu. Prof. Dr. Figen Gülen, yaptığı muayenede minik Abdülvahap’ın içinde oyuncak parçası olduğunu belirledi. Hastanede yapılan operasyonla minik bebeğin içindeki oyuncak parçası çıkarıldı. 6 aylıkken yuttuğu oyuncaktan 1 yaşında kurtulan minik Abdülvahap’ın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku