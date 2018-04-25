Yüzlerce kişi 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne katıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında Düzce’de yüzlerce kişi 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne Düzce’de yoğun katılım sağlandı. Cedidiye Camii önünden başlayan yürüyüş, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Şehitliğe kadar devam etti. Vatandaşlar yürüyüşe balkonlarından yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Şehitlikteki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Düzce İl Müftülüğü görevlisi Ömer Meydan günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale’yi ve şehitleri ne kadar övsek ne kadar anlatsak kıymetlerini anlatmış olamayız. Dünyanın en iyi hatibi olsanız da Çanakkale’yi anlatamazsınız. 57. Alay’ı anlatamazsınız. Buradaki mücadeleyi anlatamazsınız. Ancak kelamların en güzeli Kur’an-ı Kerim ile bunu anlatabilirsiniz. Ayeti kerimede ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.’ denilmekte. Yeni başka bir Ayeti Kerime’de ’Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar’ denilmekte. Dinimizde gidilip görülmesi gereken 3 mekan var. Bunlardan ilki Kabe’dir. Diğeri Mescid-i Nebevidir. Bir diğeri de Filistin’deki Mescid-i Aksa’dır. Örfi din olarak bir Türk gencinin bir Müslümanın gitmesi gereken 4. yer de Çanakkale’dir."

Meydan, konuşmasına şehitlere dua ederek son verdi. Programın sonunda şehit mezarlarına çiçek bırakıldı ve katılımcılara yarma çorbası ikram edildi.