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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:38

Yüzme hem tedavi ediyor hem stresi önlüyor

Yaz aylarında vatandaşların genellikle tercih ettiği yüzmenin insan sağlığına fiziksel ve psikolojik faydaları bulunuyor. Yüzmeyle birçok fiziksel tedavinin gerçekleştiğini belirten yüzme antrenörü Nuran Kaçmaz, "Birçok fizik tedavi suda...

Yüzme hem tedavi ediyor hem stresi önlüyor
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Yaz aylarında vatandaşların genellikle tercih ettiği yüzmenin insan sağlığına fiziksel ve psikolojik faydaları bulunuyor. Yüzmeyle birçok fiziksel tedavinin gerçekleştiğini belirten yüzme antrenörü Nuran Kaçmaz, "Birçok fizik tedavi suda yapılabiliyor. Aynı zamanda diyabeti önler, kan basıncını düzenler, kalbi korur ve obeziteyi engeller" dedi.

Havaların ısınması ve yaz mevsimin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar çareyi yüzerek serinlemekte buluyor. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan vatandaşlar, yüzerek hem spor yapıyor hem de serin sularda keyifli vakit geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaklarda vücudu rahatlatan yüzmenin birçok faydası bulunuyor. Yüzme antrenörü Nuran Kaçmaz, yüzmenin insan sağlığı içini fiziksel ve psikolojik faydalarına dikkat çekti.

Suyun sakinleştirici etkisinin olduğunu söyleyen Nuran Kaçmaz, "Yüzme, suya karşı yaptığımız için kaslarımızı geliştiren bir çok egzersizden daha etkili bir spordur. Yüzme ile daha fazla kalori yakılabilir; kemik ve kaslar güçlendirebilir" şeklinde konuştu.

Doktorların duruş bozukluklarına karşı yüzmeyi önerdiklerini belirten Kaçmaz, "Skolyoz teşhisi konulan hastalar yüzme ile tedavi sağlayabiliyorlar. Birçok fizik tedavi suda yapılabiliyor. Aynı zamanda diyabeti önler, kan basıncını düzenler, kalbi korur ve obeziteyi engeller" diye konuştu. Nuran Kaçmaz, yüzmenin fiziksel faydalarının yanı sıra psikolojik faydalarını da sıralayarak, "Stresi önler, ruhu dinlendirir ve rahatlatır. Uyku problemlerini de giderir" dedi.
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