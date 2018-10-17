Zabel” TSKM’de izleyiciyle buluştu

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Ermeni yazar, şair ve öğretmen Zabel Yesayan’ın yaşamını konu edinen “Zabel” isimli oyunla, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu’nun yazıp, Sevilay Saral ile birlikte yönetip sahne aldıkları oyunda Elif Karaman, Maral Çankaya, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan rol aldı. Oyunun aksesuar, kostüm tasarım ve uygulamasını Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya ve Nilgün Ilgıcıoğlu üstlendi. Dekor ve ışık tasarımını Levent Soy, Zîlan Kaki hazırladı. Özgün müzik ve düzenlemelerini Ari Hergel’in gerçekleştirdiği oyunda, Amerikalı ud sanatçısı, besteci Ara Dinkjian’ın 1915-2015 / Truth & Hope albümünden parçalar kullanıldı. Oyunda, 1878’de İstanbul’da doğan Yesayan’ın, Fransa’ya oradan Sovyetler Birliği’ne uzanan yolculuğu, çocukluğu, gençliği, mücadele yılları ve sürgün yaşamı anlatıldı.