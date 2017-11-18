Zambiya’da kırsal alanda yaşayanlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zambiya kırsalında ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara tekerlekli sandalye ve bu alanlarda faaliyet gösteren ebeler için tam teşekküllü doğum kitleri desteğinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zambiya kırsalında ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara tekerlekli sandalye ve bu alanlarda faaliyet gösteren ebeler için tam teşekküllü doğum kitleri desteğinde bulunuldu.

TİKA, Afrika’da dezavantajlı gurupların yaşam standartlarının yükseltilmesi kapsamında projelerine devam ediyor. Zambiya kırsalında ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara yardım etmek amacı ile Zambiya Cumhurbaşkanın eşi EstherLungu tarafından kurulan EstherLungu Vakfı üzerinden gelen talep sonucu uygulanan projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında kırsal alanda yaşayan engelliler için tekerlekli sandalye ve bu alanlarda faaliyet gösteren ebeler için tam teşekküllü doğum kitleri temin edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayının ana kabul salonunda gerçekleşen teslim törenine Zambiya Cumhurbaşkanın eşi EstherLungu, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türkiye Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zambiya Ankara Büyükelçi Vekili BvalyaNondo, Vakıf yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Lungu, TİKA aracılığıyla Türkiye tarafından yapılan faaliyetleri ilgiyle takip ettiklerini, yapılan projenin tam ihtiyaçları olduğu anda gelen bir destek olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden büyük mutluluk duyacağını ifade etti. Lungu, konuşmasının devamında TİKA’yı bir an önce Zambiya’da görmek istediklerini dile getirdi.



Loading...

Tören konuşmalar ve malzemelerin incelemesi sonrasında son buldu.