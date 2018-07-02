GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:42

Zehirlenen dede ve torunlarına son görev

Eskişehir’de yaylada kurdukları çadırda tüpgazdan sızan karbonmonoksit gazının zehirlediği dede ve torunları için Çifteler ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Zehirlenen dede ve torunlarına son görev
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir’de yaylada kurdukları çadırda tüpgazdan sızan karbonmonoksit gazının zehirlediği dede ve torunları için Çifteler ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Olay, dün Eskişehir’in Han ilçesi yakınlarındaki bir yaylada yaşandı. Yaylada kurdukları çadırda kalan dede Lütfi (69), torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) ve çocukların babası Erkan Karaçam (46) ısınmak amacıyla tüpgazı yaktı. Tüpgazdan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aile bireylerinden dede ve iki torunu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda dede ve torunlarının karbonmonoksit gazından hayatlarını kaybettikleri anlaşılırken, çocukların babası Erkan Karaçam’ın (46) ise yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor.

Bugün Çifteler ilçesi Çarşı Camii’nde dede ve torunları için cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen katıldı. Kılınan namazlarının ardından dede ve torunlarının cenazeleri Çiftler Mezarlığı’na defnedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku