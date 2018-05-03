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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:19

Zonguldak sis altında kaldı

Zonguldak’ta gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman...

Zonguldak sis altında kaldı
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Zonguldak’ta gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, deniz ulaşımında da görüş mesafesi azaldı. Bazı yük gemileri limana demirledi. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 12 derecede seyrettiği kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 16 dereceye yükselmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın Cuma günü itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
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