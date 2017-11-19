Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 15:24

Zonguldak’ı Ankara’da temsil edecekler

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde Zonguldak’ta bilek güreşi müsabakası düzenlendi.Bilek Güreşi Genç Erkekler Zonguldak İl Şampiyonası site kapalı spor...

Zonguldak'ı Ankara'da temsil edecekler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde Zonguldak’ta bilek güreşi müsabakası düzenlendi.

Bilek Güreşi Genç Erkekler Zonguldak İl Şampiyonası site kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ilk kez gerçekleştirilen bu turnuvada 55 kiloda Hüseyin Efe Yağbasan, (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 60 kiloda Özgür Eroğlu (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kiloda Ahmet Çetin Özel (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 70 kiloda Umut Tığ (Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 75 kiloda Nihat Uzandı (Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) rakiplerini yenerek birinci oldu.

Birinciler Zonguldak’ı 8-9 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<