Zonguldak’ı Ankara’da temsil edecekler

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde Zonguldak’ta bilek güreşi müsabakası düzenlendi.Bilek Güreşi Genç Erkekler Zonguldak İl Şampiyonası site kapalı spor...

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde Zonguldak’ta bilek güreşi müsabakası düzenlendi.

Bilek Güreşi Genç Erkekler Zonguldak İl Şampiyonası site kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ilk kez gerçekleştirilen bu turnuvada 55 kiloda Hüseyin Efe Yağbasan, (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 60 kiloda Özgür Eroğlu (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kiloda Ahmet Çetin Özel (Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi), 70 kiloda Umut Tığ (Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 75 kiloda Nihat Uzandı (Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) rakiplerini yenerek birinci oldu.



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Birinciler Zonguldak’ı 8-9 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.