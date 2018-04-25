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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:34

Zonguldak’ta 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Zonguldak’ta "57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi kırık buğday çorbası ikram edildi.Çanakkale Savaşları’nın 103. yıldönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce...

Zonguldak'ta 57'nci Alay'a vefa yürüyüşü
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Zonguldak’ta "57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi kırık buğday çorbası ikram edildi.

Çanakkale Savaşları’nın 103. yıldönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen program öncesi Fener Camii’nde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası katılımcılara kırık buğday çorbası ikram edildi. Gençlerin dev Türk bayrağı açtıkları yürüyüşe Vali Ahmet Çınar, Başsavcı Hakan Yağız, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, OBM Ahmet Sırrı Beşel, siyasi parti temsilcileri, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Katılımcılar, Türk bayrağı eşliğinde Fener semtinden Şehitler Anıtı’na yürüdü. Anıt önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Program, İl Müftüsü Rüstem Can’ın Kur’an-ı Kerim okuması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.
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