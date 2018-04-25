Zonguldak’ta 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Çanakkale Savaşları’nın 103. yıldönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen program öncesi Fener Camii’nde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası katılımcılara kırık buğday çorbası ikram edildi. Gençlerin dev Türk bayrağı açtıkları yürüyüşe Vali Ahmet Çınar, Başsavcı Hakan Yağız, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, OBM Ahmet Sırrı Beşel, siyasi parti temsilcileri, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Zonguldak’ta "57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi kırık buğday çorbası ikram edildi.Çanakkale Savaşları’nın 103. yıldönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.