Zonguldak merkezli 4 ilde, FETÖ yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.O, H.G, F.Ş, S.A. ve H.A. adliyeye sevk edildi.
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu; 5 gözaltı
Zonguldak merkezli 4 ilde, FETÖ yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı...