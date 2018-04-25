Zonguldak’ta FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Cumhuriyet savcısındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.M.T. çıkarıldığı mahkemece tutulandı, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T. ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması...

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