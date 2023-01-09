Parkı'nda 11 Aralık'ta "Geyik gibi koş" ve "Güçlü koş, tadını çıkar" sloganlarıyla gerçekleştirilecek geyik koşusu kapsamında; 28K, 14K, 8K ve 4K yarışmalarına ek olarak Bambi Koşusu da yapılacak. Bambi Run kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar sporla tanışıyor. Rüzgar, yağmur, kar ve çamur fark etmeksizin 800'den fazla koşucuyu bir araya tipbet getiren "Küçük Geyik Koşusu", bu etkinlik çerçevesinde toplanan meblağların bir kısmını Küçük geyik yarışının sorumlu ortağı Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacak. .

11 Aralık 2022 Pazar Geyik Koşusu Programı

Şartlar

10:00 Başlangıç ​​– 28K

10:05 Bambi Isınma

10:20 Bambiler Başlangıç ​​Alanı Yerleşim

10:30 Başlangıç ​​– 10 -12 Yaş Bambi Koşusu

10:35 Kalkış – 7-9 yaş Bambi Run

10:50 Kalkış – 4-6 yaş Bambi Run

11:10 Kalkış – 14K

11:50 Kalkış – 8K

13:00 Kalkış – 4K

Genel Kategori Ödülleri

11:20 Bambi Koşusu Ödülleri

13:30 28K Ödüller

13:40 14K Ödüller

13:50 8K Ödül Töreni

14:00 4K Ödül Töreni

2:10 28K - Yaş Grubu 14.000-8.000 Ödül Töreni

14:40 Kurumsal Ekip Ödül Töreni

Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'ten transfer olan Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Basketbol Süper Ligi elemelerini 9 maç ve 4 galibiyetle alarak ligin tipbet giriş parlayan yıldızı oldu. Gençliğinde yetişemeyen stoper, 2016'da Türkiye Gençler Şampiyonası'nı kazanan ve önce Petkimspor'a ardından Yeşil-Kırmızılıların yıldızı Bornova City Karşıyaka'ya kiralanan Pınar Karşıyaka'da bir süre kaldı. Takımdan. Şunlar.

25 yaşındaki Alka, Bornova House'da geçirdiğim süre boyunca 9,8 asistle Türkiye Basketbol Ligi'nin Ulusal En Değerli Oyuncusu seçildi ve sezon başında Denizli temsilcisi kadrosuna katıldı. Yuka Termelk Zefendi ile ilk maçına devam eden Aka, bu arada özellikle Beşiktaş Emrakjet ile oynadığı son maçta 4.3 sayı, 2.5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Karşılaşmayı 75-74 kazandı ve kaybeden takımın üçlüğü ile galibiyeti aldı. son saniye. Arca, Beşiktaş'a karşı maçı 13 sayıyla tamamladı. Galatasaray, Antalya kampı hazırlıklarına bugün Dünya Kupası tatilinde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Turizm merkezi Antalya Belek'te görev yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Brook'un rehberliğinde becerikli top sürme ve pas antrenmanına başladı.