41. Uluslararası Giresun Aksu Festivali tanıtım toplantısı yapıldı

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, binlerce yıllık geleneğin yaşatıldığı 41. Giresun Uluslararası Giresun Aksu Festivali ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Belediye Başkanlığı makamında düzenlediği toplantıda festival hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Aksu "Bu yıl Ramazana denk gelmesi nedeniyle bunu da dikkate alarak bir etkinlik yapmak istiyoruz. 1 Mayıs tarihinde Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri ile başlayan, 13 Mayıs’ta Aksu Yarı Maratonu ile devam eden festivalimiz 22 Mayıs’ta bitecek. 3000 yıllık geçmişi olan festivalimiz, Türkiye’deki 3-4 tane tarihi etkinlikten biridir. Giresun’un tarihini yaşatan festivale bu yıl geçen yıllara göre Ramazan ayını da dikkate alarak geçireceğimiz bir festival olacak” dedi.

Başkan Aksu Uluslararası Giresun Aksu Festivali programını şöyle açıkladı;

“18 Mayıs Cuma saat 13:00 Atatürk Meydanı- Fotoğraf Sergisi, 19 Mayıs Cumartesi saat 18:00 Yeniyol’dan başlayıp Atatürk Meydanında son bulacak Festival yürüyüşü ve festival ateşinin yakılması. Havai fişek gösterileri ve konser etkinliği. 20 Mayıs Pazar günü saat 11.00’da Aksu deresi ile denizin birleştiği festival alanında festival açılış töreni ve dilek tutularak, saç ayaktan geçme, denize 7 çift bir tek taş atma gibi geleneklerin sembolize edilmesi ve halk dansları topluluklarının gösterileri gerçekleştirilecek. 22 Mayıs Salı günü ise festivale gelen konukların yapacağı ziyaretler ve halk dansları toplulukları ve konserle sona erecektir. Festival boyunca halk dansları topluluklarının gösterileri ve konserler ve tiyatrolarla şehrimiz renklenecek ve şenlenecektir. Festivale Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Kıbrıs,Polatlı ve Tekirdağ halk oyunları ekiplerinin katılacaktır.”