AFAD-Sen Genel Başkanı Çelik: “AFAD çalışanlarının şartları cazip hale getirilmelidir”

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD çalışanlarının diğer kamu kurumu çalışanlarına göre şartlarının daha cazip hale gelmesi gerektiğini söyledi.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı Giresun AFAD İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundular. Giresun İl AFAD Müdürü Halil Topatan’ı makamında ziyaret eden AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı daha sonra AFAD çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yapılan ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, “Karadeniz bölgesine gezmek suretiyle taşra da çalışanlarımızın sorunlarını bizzat çalışan arkadaşlardan dinleyip bunları bir rapor halinde Bakanlığımıza sunmak istedik. Bu vesileyle bugün Giresun’dayız daha sonra Ordu ve diğer Karadeniz illerini gezmeye devam edeceğiz. Temel hedefimiz AFAD çalışanları için yıllardır açılamayan görevde yükselme sınavının bir an evvel açılması adına yönetmeliğin çıkarılması ve AFAD tazminatının çıkması olmazsa olmazlarımızdandır. Diğer kamu kuruluşlarıyla kıyaslama yapıldığında AFAD çalışanlarının bir artısı olması lazım, buradaki personellerin elde tutulması için cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu seçim vaatlerinden bir tanesi ek göstergelerin 3 Bin 600’e çıkarılması ile ilgili bir çalışma var. Buradaki hizmet gurupları içerisinde AFAD çalışanın da ekonomik anlamda bir ilk getireceğine inanıyoruz. Çünkü sayısal olarak 6 Bin 500 kişiyiz. AFAD çalışanların diğer kamu kurumlarından nazaran bir avantajının elde edilmesi amacıyla 3 Bin 600 ek göstergeye dahil edilmesi hem Türkiye hem de AFAD için büyük avantaj olacaktır” dedi.

Karadeniz’deki AFAD çalışanları daha zor mesai harcıyor

Karadeniz Bölgesi’nde AFAD çalışanlarının daha zor şartlar altında mesai harcadıklarını da anlatan Çelik “Karadeniz Bölgesi’nde çok fazla heyelan ve sel durumları olması nedeniyle arama kurtarma teknisyenine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vesileyle arkadaşlarımız iyileştirme ve planlama çalışmaları yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin diğer ova bölgelerine nazaran çok fazla çalışma durumları söz konusudur. Karadeniz coğrafi ikliminden olsa gerek sel ve heyelandan dolayı önleyici planlama ve zararın azaltılması kısmında çalışmalar yapılmaktadır” diye konuştu.