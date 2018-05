AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu, adaylık sürecini değerlendirdi

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, illerinde aday adayı başvurusunun 31’e ulaştığını ifade ederek adaylık sürecini değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “AK Parti’de milletvekilliği için aday adaylığı süreci 24 Nisan Salı günü başlamasının ardından başvuru sayısı 31’e ulaştı. Bu süre uzatılarak bugün sona erecektir. Başvurunun genel merkez ve diğer illerden de yapılabildiği için bu sayının artması muhtemeldir. Şuana kadar Giresun’da İl Genel Meclisi Başkanımız Mürşit Gürel ve Bulancak’ın Kovanlık Belde Belediye Başkanı Mehmet Küçük’ün haricinde seçilmiş olarak istifa eden başka aday adayımız bulunmamaktadır” dedi.

Adaylık süreciyle ilgili de bilgi veren Şenlikoğlu “Bilindiği gibi partimizde aday belirlemek için bir çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerden birisi de parti içi temayül yoklamasıdır. Aday adaylarımız için cumartesi günü temayül yoklaması yapılacaktır. Yapılacak temayül yoklaması için hazırlıklarımız tamamlanmış aday adaylarımız teşkilat ziyaretlerine devam etmektedir. Bundan sonra ise kamuoyu yoklaması yapılacak ve daha sonra ise Genel Başkanımızın öncülüğünde kurulacak komisyon tarafından nihai karar verilerek aday listeleri belirlenecektir” diye konuştu.

Seçimle ilgili hedeflerini de anlatan Şenlikoğlu “Biz AK Parti teşkilatları olarak seçimlere her zaman hazırdır. Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yapmaktaydık. Sadece bu süreçte biraz tempomuzu artıracağız. İlk hedefimiz öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı bu değişen sistemde ülkemizin başında başkan olarak görmektir. Daha sonra ise en yüksek oy oranı ile Giresun’u temsil için dört arkadaşımızı Ankara’ya TBMM’ye göndermektir” ifadelerini kullandı.