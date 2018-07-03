GİRESUN:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:27

AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: “Görele’de yetişen futbolcular tanıtıma katkı sağlayacak”

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Görelespor’un yeni yönetimine yeni sezonda başarılar diledi.Bölgesel Amatör Liginde Görelespor’un yeni sezon için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan...

AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: 'Görele'de yetişen futbolcular tanıtıma katkı sağlayacak”
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AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Görelespor’un yeni yönetimine yeni sezonda başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Liginde Görelespor’un yeni sezon için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan Cemal Öztürk, yeni yönetimden alt yapıya önem verilmesini istedi.

Görelespor’un yetiştirdiği sporcuların ileride yapacakları transferler ile gururlanmak istediklerini, Görelespor’un yetiştireceği sporcuların Görele’nin tanıtımına yapacağı katkının ve geleceğe dönük yatırımların önemine dikkat çeken Cemal Öztürk, “Bu iş ciddi bir iştir. Yönetimde bulunan arkadaşların hepsinin bu işi yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyorum ve yeni yönetime de güveniyorum” dedi.

Ziyarete katılan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görelespor’un üçüncü lig yolunda başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Görelespor Kulüp Başkanı Ahmet Dede, Görelespor’u hak ettiği yere taşıyacaklarına inandıklarını ve ziyaretinden dolayı Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’e teşekkür etti.
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